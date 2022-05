Valerie STOLL

Passionnée depuis toujours par l'humain, le monde végétal et le bien-être au naturel, mon parcours au premier abord hétéroclite se finalise par un projet que je pose aujourd'hui sur LES JARDINS DE KOANTIZ, au coeur de la Bretagne historique : ferme de beauté et bien-être par essence ( production de plantes médicinales et petits fruits en bio) , à 1 h de Nantes, Rennes et des plages de l'Océan Atlantique.

Sur ce lieu, plusieurs pôles d'activités :



Production, cueillette et transformation de plantes médicinales et petits fruits :infusions, hydrolats, cosmétiques, huiles de massage, sirops et jus de fruits, aides culinaires, confitures...en vente sur la boutique de la ferme, bar à tisanes, en biocoop ou sur notre site



Ferme pédagogique: agréee par l'académie de Nantes et le réseau "Bienvenue à la ferme" ( visites guidées, formations et Stages en herboristerie, cosmétique naturel, reconnaissance végétale, jardinage bio, toute l'année.

Libre cueillette : plantes médicinales, aromatiques et à parfum , petits fruits et pommes , le tout certifié bio.



WICCA Spa : protocoles de bien-être à base de plantes fraîchement cueillies et transformées pour un soin de grande qualité ( massage, bain vapeur, infusions) , rituels sur la thématique druidique ou traditions du monde , pratiques des massages shiatsu, balinais, ayurvédique, thaïlandais, tiuna chinois, réflexologie plantaire, aux pierres chaudes, litho thérapie, aromathérapie, phytothérapie.



Ateliers Bio's Arts : accompagnement artistique en arts plastiques ( dessin, peinture, sculpture tous supports, papier végétal, extraction de pigments, teinture végétale, land art...)

artisanat d'art : formations en filage de verre, métal repoussé pour la sculpture, décoration et bijouterie



Art thérapie: visualisation créative, découverte de soi par la création, relaxation, transformation...



Technicienne Spa formée par l'école des métiers de la main Santayarea/CCI St Malo-Fougères

Herboriste-phytologue et conseillère en produits phytothérapeutiques(certifiée).

BPREA agricole option maraîchage

BEPA travaux paysagers

Bac Arts plastiques

BAFA animation art et environnement





Exploitante agricole depuis 2008 certifié en bio et établissement cosmétique crée en 2009 ( distillation,extraction de plantes huileuse, aqueuses, savonnerie à froid), formulation, fabrication.

Paysagiste depuis 2004 : conception, réalisation, entretien, Land art, scénographie.

En libérale depuis 99 en tant qu'artiste plasticienne: peinture, déco, trompe-l'oeil,portrait, infographie,illustration, photo(toujours en activité).

Animations tous publics et interventions écoles depuis 2000 art et environnement



