Martine CHEMARDIN

Magnétiseuse de naissance, j'ai décidé il y a 5 ans environ de me consacrer entièrement au magnétisme.



-2004, intéressée par le Reiki, j'ai passé le niveau Shoden à L'Institut de Reiki avec Mr Mortier.



-2005/2006, j'ai participé aux "Journées de Transmission de Connaissances" organisées par le GNOMA.



-2008 j'ai entrepris une formation en Trame (r) Thérapeutique, je suis reconnue depuis 2009 thérapeute diplômée.



Les patients qui viennent vers moi pour divers problèmes (douleurs diverses, zonas, stress, dépressions, brûlures, cicatrisations difficiles etc..) et aussi pour les maladies grâves, le magnétisme permet de mieux supporter les effets secondaires des traitements.



Je fais également des séances à des enfants (en présence des parents)





Le magnétisme est un complément efficace mais en aucun cas il ne remplace la médecine!



je reçois sur Paris tout l'été uniquement sur RV