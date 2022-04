Muriel TORDJEMAN

Mes diverses formations dans le monde du bien être me permettent aujourd'hui de vous proposer des massages de divers horizons adaptés à votre besoin du moment.



Le massage apporte détente et relaxation immédiate aussi bien physique que psychique.

Les maux du corps reflètent les maux de l'âme, prendre soin de son corps c'est retrouver son harmonie intérieure.



La pratique régulière du massage a des effets bénéfiques sur notre santé, alors n'attendez plus et prenez soin de vous.









Mes compétences :

Ecoute

ecoute et empathie

Empathie

Energétique

Soin

Soin du corps