Cyril CHABBAT

Après plus de 10 ans sur des fonctions transversales dans l'industrie en m'appuyant sur ma formation en Supply chain management et achat industriel, j'exerce dans ma passion première, le secteur de la transaction immobilière. Mon plaisir est d'offrir un service unique de suivi et d'écoute auprès de mes clients dans le but de concrétiser avec succès leurs projets immobiliers. Ainsi j'ai intégré BARNES LYON, spécialisé dans l'immobilier de prestige à Lyon.



Mes compétences :

TMS

Système d'information

ERP

Gestion des stocks

Sourcing

Logistique

Achats

Négociation

Conseil

Industrie

Informatique embarquée

BTP