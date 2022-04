Cyril, Chen-Do LU

Créatif, énergique et passionné par la communication et l'innovation, j'aime mêler sens et expérience interactive. Avec un esprit analytique, j'aime conceptualiser et verbaliser ce que j'observe. Aujourd'hui je suis responsable Marketing B2B chez Microsoft Services, la division Conseil Microsoft pour ses grands comptes. A cette position j'ai notamment été en charge de lancer et mener le Microsoft Business Innovation Center, une initiative qui permet aux dirigeants d'entreprise et directeurs métiers (non IT) de découvrir des scénarios business innovants et de les aider à repenser leur activité au contact d'experts.



Avant d'intégrer Microsoft, j'ai eu plusieurs expériences dans le domaine des médias et j'ai également travaillé en freelance. J'ai notamment pu travailler pour les deux chaines TV leader en France (TF1, M6) sur des sujets innovants (TV Connectées, expérience immersion connectée au direct, VoD)



En m'appuyant au quotidien sur l'écoute, la curiosité et un bon relationnel, j'aime relever de nous défis et travailler dans un environnement dynamique et stimulant.



Spécialités : Branding, brand communication, story telling, B2B Marketing, Web, User Experience, Video, faire se rencontrer le business et les nouvelles technologies.

Portfolio : http://www.luchendo.com/portfolio



Mes compétences :

Storytelling

Product marketing manager

Market analysis

Web 2.0

Project management