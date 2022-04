Cyril CHERUBIN

Plus de 15 ans d’expérience

Connaissance des plus grands sous-traitants en électronique (Foxconn, Flextronics, Jabil, Pegatron, Askey, Elcoteq)

Identification, Traçabilité, Suivi process usine

Protection de secrets et chiffrement



Domaines et disciplines :

MES, analyse de risques, politiques de sécurité, plan de continuité d’activité, plan de secours informatique, disaster recovery, cryptographie et chiffrement, administration système et réseau, développement de logiciels, processus, méthodologie et cycle de développement logiciel, gestion de configurations logicielle, gestion des changements, gestion des tests, processus de fabrication dans le domaine de l’électronique, PDCA



Méthodes, standards : EBIOS, Mehari, ISO 2700x, UML



Langages :

C, C++, Pascal object, Java, Perl, Shell

PHP, HTML5 / CSS3, Ajax, Java script

SQL et PL-SQL

OpenSSL, Safenet / nCypher API, PKCS11



Base de données :

Conception, optimisation et administration : MySQL, PostgreSQL, Oracle, xml



Sécurité :

PKI, HSM PKCS11, cryptographie et chiffrement, Firewall, TLS/SSL/HTTPS, OS lockdown



OS :

Linux, Windows, VM



Réseaux :

Vidéo IP multicast, IGMP, DHCP, SNMP, telnet/SSH, socket TCP-IP, VLAN



Marquage et Identification :

Impression de codes à barres 1D / 2D sur différent supports : transfert thermique (ZEBRA, SATO), impacte (OKI), laser (Kyocera)

Lecteurs code à barre pistolet ou fixe, laser ou camera, 1D ou 2D

RFID



Mes compétences :

MES

Support technique

Cryptage et hachage

Sécurité informatique

Traçabilité

Scada

Delphi

Sécurité