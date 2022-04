Jean-François BRÉMENT

Après un parcours scientifique (Bac C), technique (DUT GMP) et de gestion (CNAM Gestion de l'entreprise), je me retrouve sur le marché du travail dans une entreprise de reprographie. Arrivé en même temps que la technologie numérique dans notre métier, ma mission était de faire passer le cap à notre société : Aprés 10 ans, je considère que la mission est accomplie et je décide de voler de mes propres ailes.



Création de notre société com'une idée en Octobre 2005.



C'est la réunion de 2 "savoir-faire" :

- D'une part, la création publicitaire, les opérations marketing et le développement commercial des entreprises.

- D'autre part, la réalisation, la mise en oeuvre et l'installation de supports très diversifiés.





http://www.comuneidee.fr



Mes compétences :

Ressources humaines

Mailing

Rédactionnel

Support

Packaging

Marketing

Communication

Signalétique

Illustration

Photographie

Dynamique commerciale