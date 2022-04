Mes missions :



- mettre en avant mon entreprise auprès de traders et d'industriels afin développer notre portefeuille produits.

- mettre en avant une enseigne et sa politique commerciale auprès de sa clientèle, à travers son offre produits, ses prix et ses services.

- mener à bien la réalisation d'objectif financier et humain.



Mes objectifs :



Acquérir une expérience à l'internationale afin de parfaire mon parcours