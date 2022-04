Cyril CHIPEAUX

J'ai 35 ans je suis principalement intéressé pour faire des chantiers de tuyauterie en déplacement.

Compétence: Préparation, gestion et installation de diverses tuyauteries sur site et divers travaux de chantier et atelier.

Lecture de plans notamment les plans isométriques

Habilitations à jour:

-HN1 SCN1

-Cycle du combustible

-B0-H0V

-QSP

-Niveau M1

-Jointage

-Risque chimique N2

-Port du harnais

Installation de diverses tuyauteries sur site,

Lecture de plan isométriques,

Permis A et B + véhicules

Non fumeur



Mes compétences :

Chaudronnier

Tuyauteur

Nucléaire