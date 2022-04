Cyril CHRISTEAU

➥ English :

☑ I have over 6 years of experience in project management, development, communication tools setup, reporting and technical solutions in international companies.

☑ I have a specialized training certificate in the field of computers and networks for industry and services.

☑ Throughout my career I have had the opportunity of working in an international company and collaborating with an international team. I had the pleasure of managing and coordinating on high-return projects for my company and its partners as well as working as a developer on those projects.

☑ Having learn’t from this experience, I have now set up my own business KERNALIA. KERNALIA now offers the expertise you need in order to lead your customers straight to you! Web Design, Image/Logo Design, Web Coding and Development followed by effective SEO and Marketing in order to make your website visible on the internet!



➥ Français :

☑ J’ai plus de 6 ans d’expérience dans la gestion de projet, le développement et le paramétrage d’outils de communications, de reporting et de solutions techniques au sein d’entreprises internationales.

☑ J’ai un brevet de technicien supérieur dans le domaine de l’informatique et réseaux pour l’industrie et les services.

☑ Tout au long de mon parcours j’ai eu l’occasion de travailler dans un contexte international, amenant à travailler avec des équipes situées aux quatre coins du globe. J’ai eu le plaisir de coordonnées des projets à forte rentabilité pour mon entreprise et ses partenaires. J’ai également eut l’opportunité enrichissante de conserver plus d’une casquettes, celle de développeur comme celle de chef de projet.

☑ Riche de ces expériences, je gère maintenant ma propre entreprise KERNALIA. KERNALIA vous propose son expertise afin de guider vos clients jusqu'à vous! Du Web Design, développement de votre Logo/Marque, Codage de votre site suivi du Développement et d'une stratégie SEO et Marketing efficace afin de rendre votre site visible sur le net!



Mes compétences :

C#

HTML 5

CSS 3

VBScript

Microsoft Access

C++

Microsoft Office

Gestion de projet

PHP 5

Drupal

Prestashop

Wordpress