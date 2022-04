Cyril COCHET

Titulaire d’un diplôme professionnel en économie de la construction, j’ai mis à profit ces sept dernières années en suivi de travaux. Fortement impliqué dans le bon déroulement des projets, mes qualités de gestionnaire des différents intervenants et événements, mon esprit de synthèse quant aux solutions techniques et administratives à apporter ainsi que mon autorité naturelle sont des atouts majeurs pour mener à bien les opérations de constructions.



Mes compétences :

Elaboration et contrôle des plannings

Suivi administratif des entreprises S.T.

Suivi financier des affaires

Consultation et négociations des entreprises

Suivi et conduite de travaux

Réalisation de visa de plans

Elaboration des pièces générales des dossiers

Animation des réunions de chantier