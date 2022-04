Cyril COLAS

Docteur en Chimie Analytique de l'Ecole Polytechnique et Ingénieur Chimiste ESCOM, je suis actuellement Ingénieur de Recherche sur la plate-forme Spectrométrie de Masse Haute Résolution de la Fédération de Recherche Physique et Chimie du Vivant (Institut de Chimie Organique Analytique et Centre de Biophysique Moléculaire) d'Orléans.



Mes compétences :

CBM

Chimie

Chimie analytique

Chromatographie

HPLC

metabolisme

SPE

Spectrométrie

Spectrométrie de masse