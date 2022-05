Vincent Cousin associe les expériences de la direction de grands projets d’infrastructures et d’investissements à l’international, de la direction de fonctions transverses dans l’entreprise - recherche, innovation, environnement, management des connaissances - et du management de projets d’innovation, toutes acquises au contact des secteurs de la construction, des transports et des services associés comme ceux d’ingénierie. Passionné par les problématiques d’innovation dans toutes les composantes de la ville, il a contribué de près à la construction du pôle de compétitivité Advancity sur la finalité de la ville durable et à ses partenariats internationaux depuis les débuts à ce jour. Il se consacre au développement des entreprises et des territoires par l’innovation et la technologie conduites par les usages et les finalités sociétales.





Mes compétences :

Conseil en management

Direction de projet

Innovation

Expertise technique