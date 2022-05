Vincent COUSIN

Voilà, Vincent, responsable d'animation, porteur de projet événementiel, attentif à rendre la fête, le voyage, l'amusement, comme un moment extraordinaire, hors du commun et unique.



Je ne fais pas dans le déjà vu, je construis, je réalise, et je porte un univers qui me semble correspondre à un très grand nombre, même à "l'inconvenu" .



J'ai l'expérience des petites, moyennes, et grandes structures (+ de 3000 vacanciers), des villages campings, résidences et club de vacances. (UCPA, Vacaciones, Marmara). J'ai l'expérience de spectacles, et de l'animation de soirée, du micro et du montage vidéo. L'expérience de journées événementielles également.

Je n'ai pas peur de la démesure et des projets avangardistes.



Je parle et sais me faire comprendre en anglais, langue que j'utilise parfois en animation.



J'ai la plume facile, le contact facile, et un petit œil de photographe. Je suis pour les voyages, et j'aime voyager. J'aimerai pouvoir allier cette passion à cet univers professionnel. Rester dans la création de projet humain, festif ou associatif.



Je suis pour l'éveil, l'échange d'idée, l'étude. Toujours en quête d'univers inconnu, d'autres choses.



Je suis assez ouvert d'esprit, je peut être tenace si je veux défendre une idée. Je suis assidu au travail, je ne déroge pas. Je suis pour la gratification, l'encouragement. Je peux être responsable, et je sais prendre mes responsabilités.







Mes compétences :

Banquets