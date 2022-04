Heïdi Nikita NOISILLIER

En constante recherche de nouveaux défis, le dépassement de soi me permet de faire ressortir le meilleur de ma personnalité.

Dynamique, rigoureuse, réactive avec un grand sens du service et de la communication.

Autonome et travailleuse, je me donne toujours les moyens d’atteindre les objectifs fixés.



Je suis ouverte à toute opportunité avec un fort penchant pour l'innovation, l'écosystème Startup, l'archi intérieur et les voyages.



Mes compétences :

Marketing

Vente

Relation client

Management

Communication

Evénementiel

Microsoft Excel

Relations Presse

Microsoft Office

Coaching

Réactivité

Dynamique

Startups