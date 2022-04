Cyril COLLIN

Mes premières armes dans le monde de l'entreprise se sont réalisées chez VEOLIA (anciennement Vivendi / Général des Eaux) dans la branche Recherche et Innovation Transport.

L’invention et la mise en place de systèmes d'aide à la circulation était mon quotidien, aussi bien dans les transports en commun (sécurité ; gestion dynamique de réseau de transport ; …) que dans le transport particulier (temps de parcours du Périphérique parisien ; pilotage de 2000 croisement à feux tricolores dans la capitale ; gestion de la sécurité et des bouchons dans la vallée de la Tarentaise).



Après sept années dans cet environnement de groupe international, changement de domaine et de contexte sur une mission ponctuelle de pilotage de l'informatique du courrier présidentiel à l'Elysée (service comptant près de 120 personnes).

Mon parcours se poursuit par la reprise en main de l'informatique de la Fédération Française de Handball, avec la création d'un service informatique, la (ré)invention du SI métier (+ de 11 000 utilisateurs) basé sur les nouvelles technologies, l'élaboration de nombreux accords cadres avec des fournisseurs pour le monde associatif du Handball (Matériels et services informatiques, téléphonie fixe et mobile, Licences logiciels, formation en ligne, ...).

Arrivé en 2003 à la FFHB, tous les projets de fond liés au Système d’Information et de communication sont réalisés.



Me voici donc engagé dans un nouveau challenge au côté de passionnés de la voile dans l'association « Les Glénans » en tant que membre du Comité de Direction et à la tête du système d'information.



Mon panel d'expériences me permet maintenant d'être présent sur des projets classiques ainsi que des projets plus spécifiques mais surtout d'être une vraie force de décision afin de mettre en place des solutions d'avenir.

La découverte et la montée en compétence sur de nouveaux contextes et métiers font partis de mon savoir faire.



Que me réserve l’avenir ? Quels seront les challenges à venir ?

Dans tous les cas, les nouveaux horizons, le management, l'organisation et la gestion, l'innovation font partis de mes centres de priorité.



J'espère que cette présentation vous aura un peu mieux fait connaitre le personnage et son parcours.









Mes compétences :

Responsable

Informatique

DSI

Système d'Information

Gestion de projet

Management

Direction de projets

Formation

Communication

C++

Linux

Microsoft Windows

Virtualisation

Microsoft Windows Server

Téléphonie mobile

Infrastructure SI