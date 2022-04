Cyril COLY

Bonjour, je suis un homme de 23 ans j'ai obtenu un CAP pâtisserie mais ne voulant plus faire ce métier faute personnel je me suis reconverti dans le métier de la sécurité. Ayant passe mes résultats récemment je recherche un travail en intérim ou en mission pour attendre mes résultats et pour garder une activité professionnel pour acquérir de nouvelle connaissance et expérience.