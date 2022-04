Cyril COMBET

-Titulaire d’une Licence STAPS, certains événements m’ont amené à m’orienter vers le secteur de l’immobilier et initialement plus précisément la promotion immobilière. En effet, j’apprécie la diversité des profils que l’on est amené à côtoyer dans ce secteur et le côté pluridisciplinaire des métiers liés au montage d’opérations.



-Diplômé du Master II de « Management Immobilier, Construction et Aménagement » de l’école Euromed Marseille depuis Novembre 2009, j’ai acquis des connaissances spécifiques au montage et à la gestion de programmes immobiliers.



J’ai par ailleurs, plusieurs expériences de l’entreprise, notamment sur Mayotte, où j’ai occupé les fonctions de chargé d'opération durant 6 moix à la SIM (Société Immobiliere de Mayotte) qui est une SEM .J'avais donc pour missions principales la Gestion et le développement de certaines opérations (collectifs/Aménagement)



-intervention dés le montage d’opérations de superstructures, d’aménagement, d’études de faisabilités.



-superviser le montage administratif, technique et financier des opérations



-gestion et suivi des travaux de construction/factures/rédaction marché/appels d’offres







J'occupe depuis Janvier 2010 les fonctions d'agent immobilier , en tant que commercial dans une agence immobiliere avec pour missions principales la réalisation d'objectifs fixés (principalement sur le secteur locatif ) , mais également d'assurer un suivi du portefeuille client, de la prospection pour obtenir de nouveaux mandats. J'ai pu participer également au montage de projets immobiliers pour certains particuliers .









> Enfin, ma pratique courante de l’anglais et mon parcours à l’international ( 17 ans d'Afrique et d'Océan Indien ,13 ans entre Marseille et Carnoux-en-Provence ) m’ont permis de développer des qualités d’adaptation certaines .



En effet ces années(2 ans sénégal, 8 ans madagascar, 3 ans cameroun, 4 ans Mayotte (en poste actuellement)) m’ont apporté l’expérience et le goût de l’expatriation ; des voyages; j’ai ainsi pu acquérir une ouverture d’esprit.



Lors de mon arrivée sur Mayotte, ces capacités d’adaptation m’ont permis de m’intégrer et de m’imprégner du marché immobilier local rapidement .



Je suis un garçon d'esprit ouvert au contact facile et qui apprécie les échanges d'idées. J'aime parler, écouter et je dispose d'une bonne capacité à cerner rapidement la personnalité de mon interlocuteur et à appréhender une situation.

Mon principal trait perfectible outre un peu de perfectionnisme et d'obstination, serait de préférer l'essentiel (objectifs et résultats).



Aujourd’hui, je suis motivé pour être acteur de projets ambitieux qui nécessitent travail en équipe, prises d’initiatives et responsabilités.



Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.



Mes compétences :

Capacité d'adaptation

capacité d'analyse

Communication

Gestion du stress

Leadership

ouverture d'esprit

Résolution de problèmes

Savoir être

travail en équipe

Vente