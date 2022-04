Cyril CONSTANTINOFF

Lors de leur création ou pour leur développement, les entreprises sont confrontées à un choix décisif : loger leur activité.



Investir ou louer un local d’activité, un local industriel, des entrepôts logistiques ou des bureaux ? Quels types de locaux louer ? Bâtiment à énergie positive, certification HQE, isolation, climatisation sont autant de données techniques nécessaires pour votre installation.



Où s’implanter ? Les zones d’activité de Lyon nord, le sud est lyonnais ou la mi-plaine bénéficient d’une offre foncière et immobilière riche.

L’agglomération grenobloise est constituée d’un tissu industriel diversifié où les secteurs traditionnels jouent un rôle prépondérant dans le tissu économique. Les zones industrielles qui entourent Grenoble sont le reflet de cette réalité.



Kyrios Real Estate, conseil en immobilier d’entreprise, est implanté sur l’axe Lyon-Grenoble.



Partenaire propriétaire, nous utilisons notre connaissance du marché pour vous conseiller et vous aider à commercialiser votre bien.



Partenaire utilisateur, nos compétences commerciales juridiques et techniques vous aideront à réaliser votre projet immobilier : implantation, transfert ou développement.



Partenaire immobilier de l’entreprise, notre activité est de loger la vôtre.



Mes compétences :

Vente

Conseil

Location

Industrie

Immobilier

Expertise immobilière

Courtage

Gestion immobilière

Immobilier d'entreprise

Immobilier commercial

Investissement immobilier