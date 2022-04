Cyril CORBIN

Mes différentes expériences et compétences m’ont permis d’acquérir une agilité professionnelle qui me permet de répondre efficacement aux imprévus en toute autonomie et de prendre des décisions.



Sur le plan commercial, je sais organiser une activité commerciale tout en valorisant l’image de l’entreprise et d’assurer le suivi des ventes. A ceci s’ajoute, une polyvalence et un le sens de l’écoute qui me permet d’assurer des prestations de services, de conseil et des actions commerciales à distance.



En complément mes formations m’ont permis d’acquérir et développer des compétences multiples (démarches d’amélioration continue, méthodologie de projet, connaissance en comptabilité et management).



Enthousiaste et volontaire, je sais m’investir pour réussir et aujourd’hui, je veux mettre ces expériences et ces compétences au service d’un projet d’entreprise.



Mes compétences :

Planification

Autonomie

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

Gestion budgétaire

Gestion administrative

OpenOffice

Logiciel CRM

Gestion de projet

Microsoft Office