Cyril CORNU

Aujourd'hui consultant et chef de projet pour la société LGM, j'ai en charge le développement de l'activité Ingénierie Système et Gestion de Projet pour l'agence Grand Ouest basée à Nantes.



En m'appuyant sur mes connaissances des métiers de l'ingénierie (Sûreté de Fonctionnement, Maîtrise des risques, Ingénierie Système, Gestion de Projet, Optimisation, Qualité), et de mon expérience des grands projets industriels dans les domaines de l'énergie (Nucléaire, Thermique, Oil&Gas), de la défense ou des transports (Ferroviaire et Automobile), je réalise ou encadre les missions de conseil pour la société LGM de la définition du besoin jusqu'au bilan projet.



Je participe également à l'identification des besoins des clients (nouveaux ou établis) et à l'établissement des réponses (coordination des équipes de réponse, rédaction des offres technique, définition de l'organisation à mettre en place, de la stratégie projet et du prix de vente).







Mes compétences :

Ingénierie

Qualité

Conseil

Gestion de projet

sureté de fonctionnement

Sécurité

Nucléaire

Contrôle-commande

Modélisation

Informatique

Défense

Management