Cyrille CORNU

Formateur en transport de voyageurs( permis D) et de marchandise( permis C) pour adultes sur toute la France, pour

-Titre Pro

Sujets abordés : code, conduite, réglementation sociale, hygiène de vie , relation commerciale, sécurité, conduite rationnelle et économique.



- Formation Initiale Obligatoire Minimum

Sujets abordés : conduite, réglementation sociale, hygiène de vie , relation commerciale, sécurité.



- Formation Continu Obligatoire



- Capacité de Transport TRV

Sujets abordés : législation des transports et du travail, comptabilité générale , gestion d'entreprise, commercial, droit, management.



Mes compétences en quelques points:



Capacité de transport voyageur,

Gestion d'un centre de profits : budget, rentabilité, management, qualité de service, commercial

Organisation de circuit touristique en transport occasionnel pour groupe.

Elaboration de solutions transports scolaires et interurbains pour le conseil général du Maine et Loire.

Ressources Humaines, Recruter, former, accompagner, favoriser le développement des collaborateurs. Déléguer et responsabiliser.

Management d'équipe: Fédérer, animer, développer la cohésion , et la motivation d’équipes.



Les valeurs auxquelles je suis attaché.

- le sens du service, l'esprit d'équipe

- la qualité de la prestation, et le respect des engagements,

- la motivation



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Gestion

Planification

Management

Conduite de projet

Conduite trv

Formation trv

FORMATION PERMIS C