Thierry CORNU

J'aime de + en + mes activités de Consultant et de Responsable Projet avec 23 ans de Maîtrise d'ouvrage en grande institution, notamment comme "Ingénieur Conseil - Responsable de Projet Energie" ; qui font suite à 17 ans de Maîtrise d'oeuvre en cabinets d'architecture et ingénieurs conseils avec missions de conception, études et notamment descriptions de concepts d'espaces flexibles et techniques ; travaux sur grands projets France et Etranger (M.Orient principalement) : Hop., Palais, Ecoles et Lycées, industrie et bureaux de grands Sièges, Centres informatiques et installations sensibles, etc. L'ensemble avec de nombreux déplacements pour suivi, essais et réceptions. Expérience CTx 1 an, en Entreprise. SN en Gendarmerie Nationale.



Mes compétences :

AMO

Architecture

Conseil

Consultant

Courants faibles

Electricité

ERP

Flex

GTC

Ingénieur

Ingenieur conseil

Maitrise d'oeuvre

Maîtrise d'ouvrage

Sécurité

Sécurité ERP

Sureté