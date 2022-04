Christophe BISSONNET

J’occupais le poste de responsable du Contrôle de Gestion pour un Groupe réunionnais comptant 8 filiales, 17 activités, dont le chiffre d’affaires consolidé représente environ 130 millions d’euros. Groupe, dont les activités oscillent autours du négoce, commerce et hôtellerie.



Les trois grandes missions, qui m’étaient confiées, étaient la responsabilité des comptabilités analytiques, le contrôle de gestion d’exploitations, financière et budgétaire, ainsi que la gestion des dossiers généraux tels que les investissements et les engagements hors bilans.



Véritable interface entre la Direction, la Comptabilité et l’Exploitation, dans le cadre d’une vision transversale, je suis responsable de la création, de la mise en place et du suivi des outils de gestion. Analyste, je suis également force de proposition pour optimiser le pilotage économique des différents centres de coûts et profits.



Fort de plus de dix années d’expérience dans la fonction, je maîtrise les outils comptables (GAEL AS400, EBP, Sage Ligne 500), l’analyse financière ainsi que les outils de gestion tels qu’Excel, Access.



Homme de communication, d’action, valorisé par une aisance relationnelle, je m’affirme motivé, ayant goût du challenge.



Homme de terrain, polyvalent, autonome dans ses prises de décisions, mais conscient de l’importance du travail d’équipe, vous saurez m’accorder votre confiance et apprécier ma rigueur et mon intégrité.



Mes engagements tenus lors de mes précédentes missions ont toujours eu pour finalité : « Economie, profit, performance, développement». Je prendrais en charge le développement de projets ambitieux au sein d’une entreprise dynamique.



Mes compétences :

Gestion de projet

Contrôle de gestion

Comptabilité

Gestion

Formation