Cyril COSTES

Bonjour, je suis avocat au barreau de Strasbourg où j'exerce depuis dix ans.



Je suis également docteur en droit et chargé d'enseignement-formateur.



Le métier d'avocat est passionnant, très varié et peut s'exercer de manière indépendante.



Cela va du conseil juridique aux entreprises ou aux particuliers, à la défense des libertés devant les juridictions nationales ou internationales, en passant par la formation d'étudiants ou de professionnels.



C'est aussi un métier très exigeant: outre les compétences universitaires élevées requises, il nécessite beaucoup de disponibilité, de réactivité, d'écoute et d'adaptation quasi permanente aux situations qui se présentent., ce qui peut parfois s'avérer stressant.



La profession d'avocat s'exerce dans le cadre de règles déontologiques forte. L'avocat prête serment de la manière suivante:



"Je jure, comme Avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité".



Mes compétences :

Conseil

Droit d'auteur

Droit commercial

Droit des sociétés

Droit du travail

Droit des contrats

Droit social

Droit des affaires

Biodiversité

Droit pénal

Droit des marques

Droit de la propriété intellectuelle

Droit bancaire

Internet

Droit