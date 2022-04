Cyril COURGEAU

Après des études de Géographie (Maîtrise) et un DESS de Cartographie, dès 1995 je travaille en indépendant.



Très vite je trouve des clients réguliers, ce qui me permet de rester en freelance, et de temps en temps, je travaille, pour de très courtes périodes comme salarié (CART, Libération).



Mes clients habituels sont très variés : Presse (Ciel&Espace, Libération, l’Équipe Mag, Guerre et Histoire), Agence d'Infographie (Idé-Wag-JSI, Artpresse), Agence de Pub (Actelà, MP2C), Maisons d’Éditions (Nathan, Belin...), Centre de Recherche (CNRS, INED) ou des particuliers.



Je travaille principalement sur Adobe Illustrator et je me sers de certains logiciels bien spécifiques, comme Cabral1500, Excel ou Photoshop, en amont ou en aval d'Illustrator.



Enfin, j'ai une bonne connaissance de tout ce qui a trait à la cartographie électorale, car mon sujet de Maîtrise était : "la representation cartographique des élections présidentielles en France", et j'ai ensuite travaillé régulièrement au quotidien Libération lors des différentes élections (présidentielles, législatives, etc.).



Mes compétences :

Géographie

Cuisine du monde

Graphiste

Histoire

Cartographie

Mac os x