Cyril COUTURE

Un début de carrière dans l'animation de points de ventes de presse et dans le réaménagement du réseau, m'a permis ensuite de participer à la reprise d'un concessionnaire PANINI sur l'Ile de France.



Plus de 25 ans d'expérience dans la commercialisation en "B TO B" .



Les missions très variées auxquelles j'ai participé durant mon parcours professionnel m'ont confirmées mon intérêt et mon expérience dans le domaine de la vente et la fonction de responsable commercial.





Ce que je sais faire, et bien !



Capacité a faire gagner des parts de marché.

Tempérament de vendeur volontaire et créatif.

Gestionnaire rigoureux et autonome.

Fédérateur autour de projets commerciaux.

Spécialiste en b-to-b auprès d'artisans, commerçants, TPE, PME, PMI et grands comptes.



Toujours à l'écoute à l'écoute du marché :)



Mes compétences :

Management de projet

Management d'équipe

VENTE B to B

Informatique

Distribution B to B

Sécurité incendie

Sécurité

Administratif

Vente

Paris

Développement

Marketing

Vidéosurveillance

Encadrement

Architecte

Distribution

Presse