Cyril COUVREUR

Directeur Artistique On & Offline à Paris, je suis spécialisé dans la création de concepts déclinables en 360 sur l'ensemble des touch points (Pub, Shopper, Digital, Event, Street...) et de leurs exécutions graphiques. Ma formation à l'ISCOM et Sup de Pub, renforcée par mes expériences chez BETC, Extreme et Havas, m’a permis de maîtriser et mettre en œuvre mon savoir-faire entre exigence et créativité.



ANNONCEURS : Canal+, CanalSat, La Poste, Cuir Center, Kenzo, Hermes, Sephora, McDonald’s, Peugeot, Sodebo, Gamm vert, MAAF, Axa, Aquafresh, Societe, BIC, Autolib, Nespresso, RATP, Nexity, Freedent, Tassimo, Nestlé, Saupiquet, Brossard, Häagen-Dazs, EDF, Mondelez, Guigoz, Nidal, Côte d’Or, Le Petit Marseillais, Aéroport de Paris, Breizh Cola, Immochan, Klepierre, Eminence, Carte Bancaire, La Fourchette, Le pot commun...



Découvrez un éventail de mes projets sur mon site :)

www.cyrilcouvreur.fr



