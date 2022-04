Cyril CROIZER

Bonjour et bienvenue sur mon profil !



Véritable passionné de finance, je possède des dispositions naturelles à analyser et manier les chiffres. J'ai acquis au fil du temps des compétences doubles en finance de marché et finance d'entreprise. Cette double expertise me permet de me positionner sur un éventail large de compétences indispensables au service de la performance de l'entreprise.



L'expérience acquise sur les marchés financiers me permet d'apporter à l'entreprise une vision stratégique puissante, une capacité à analyser les leviers de la performance opérationnelle et financière et enfin à développer des partenariats forts avec les banques et les actionnaires.



Manager impliqué, j'aime comprendre et faire comprendre aux équipes qui m'accompagnent les enjeux stratégiques inhérents à un environnement économique mondialisé et fortement concurrentiel.



Manager investi, j'aime transmettre à mes collaborateurs l'envie de se surpasser et de s'adapter aux changements internes et externes à l'entreprise.



Pratiquant régulièrement le sport, j'aime repousser mes limites et relever des défis ambitieux.



Mes compétences :

Microsoft Windows

iOS

SAP

PC Hardware

Microsoft Office

Apple Mac

Android