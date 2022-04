Cyril CURTO

Mon rôle d’architecte est avant tout de vous écouter ; à partir de vos besoins, de vos goûts, de votre mode de vie, de l’évolution de votre famille, je vous aide à définir votre projet :

- disposition des lieux

- utilisation judicieuse des surfaces

- organisation des volumes intérieurs

- aspect extérieur…

J’organise l’espace en fonction de vos goûts et de vos besoins et joue des contraintes pour vous offrir une plus grande personnalisation.

La valeur ajoutée, c’est le sur-mesure.

Je suis une personne de dialogue mais aussi une personne de mesure : je vous propose un projet compatible avec vos moyens financiers.

Le programme et son coût clairement définis, j’assure le suivi des travaux et le respect des délais.

Je conçois votre maison en tenant compte du climat et du site dans lequel elle va s’intégrer : son orientation, son architecture, le choix des techniques et des matériaux de construction, le type de chauffage sont étudiés avec le souci de limiter au maximum votre future consommation d’énergie, ainsi que l’ensemble des frais d’entretien.





Mes compétences :

Architecture

Www.curto-architecte.com