Cyril CZERNIAK

Mes connaissances du Retail m’ont permis de développer des outils de pilotage et d’approvisionnement magasins, de faire évoluer les niveaux de stocks et de les adapter en fonction des objectifs fixés. L’approvisionnement, c’est le bon produit, au bon endroit, en quantité suffisante pour éviter la rupture. Mon rôle est d’être garant du stock idéal.

Mes compétences en gestion des stocks, associées à ma passion pour la mode, ma sensibilité produit sont un gage de compréhension.

De plus, j’ai su compléter mon cœur de métier en travaillant sur la sélection des collections, la définition des volumes d’achats et le suivi des engagements. Cela m’a permis d’avoir une vision globale de l’approvisionnement et de la gestion des achats, me permettant d’adapter mes décisions aux problématiques liées à l’habillement.



Ainsi la rigueur, la réactivité, l’organisation et l’expertise des chiffres sont devenues mes principales qualités.



Je souhaite aujourd’hui transmettre mon savoir-faire, faire bénéficier à une marque, reconnue dans la mode contemporaine, de ma solide expérience en terme d’approvisionnement.





Mes compétences :

Microsoft Excel