Cyril DALLEM

Bonjour,

Je suis en reconversion professionnelle ,je désire simplement quitter le monde de l'industrie pour me développer dans celui de l'informatique.

Passionné par la technologie je suis en formation TAI (Technicien d'assistance informatique) niveau BAC, pour ensuite me perfectionner sur un niveau technicien supérieur et dans le cadre de ma formation je recherche un stage en autonomie et non rémunéré du 28 septembre 2015 au 6 novembre 2015.

Toute entreprise ayant un réseau de postes informatique dans divers secteur m'intéresse.

Merci de votre attention.





Mes compétences :

