Cyril DANCOURT

Fort d’une expérience réussie de 20 ans dans la distribution (Tollens, Damart, Okaidi, Naf Naf, Décathlon...), j’ai acquis des compétences significatives dans les domaines de la gestion, du management et de l’animation de magasins. Ceci dans un contexte exigeant et concurrentiel.

Je suis un professionnel de la distribution spécialisée et un passionné du client.

Mes compétences :

• Garantir des résultats économiques pérennes grâce à une analyse précise et détaillée des indicateurs.

• Optimiser la performance des sites en impliquant les équipes au travers d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs.

• Redresser des situations dégradées tout en maintenant la motivation et l'implication des équipes.

Mon expérience opérationnelle, mon sens aigu des résultats et un goût du challenge au quotidien, sont autant d'atouts que je me propose de mettre à votre disposition. Tout ceci au service du client.



