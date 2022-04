Cyril DANGLADE

Curieux, organisé, je suis à la recherche de nouveaux projets de recherche et développement en industrie. Soucieux de valoriser mes compétences acquises en école d'ingénieurs (ENSCI) et en doctorat en sciences des matériaux et procédés, je suis désireux de m'investir dans une entreprise en région parisienne pour partager les valeurs de cette entreprise et contribuer significativement à l'avancée des projets.



Mes compétences :

Science des matériaux

Céramique

Rhéologie

Caractérisation des matériaux

Qualité

Métrologie

Optimisation des process

Optimisation de formulation

Visual Basic for Applications

Microsoft Office