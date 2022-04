Cyril DAUPHINOT

Je suis associé fondateur de la société Altus Mundi.



Au sein de notre cabinet, avec l'intervention de nos partenaires, nous accompagnons la transformation de la vie des entreprises et nous aidons les personnes à se réinventer.



Au travers du cabinet Altus Mundi, nous avons développé une approche et une posture favorisant la prise en compte de l’élément humain, la compréhension des enjeux relationnels et le développement des potentiels individuels et collectifs.



Depuis 2010, je mets à disposition de mes clients, des compétences - les miennes et celles de mes associés et partenaires – pour offrir des services à valeur ajoutée, combinant résolution de problèmes et recherche de performance durable.



Sensible aux équilibres de vie, je co-dirige un programme d’accompagnement des professionnels en risque de burn-out et d’addiction au travail, au sein d’un établissement de santé.



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement changement

Coach

Coaching

Conseil

Management

Management equipe

Organisation

Palo

Palo alto

PNL

Systémique

Team building

Vision