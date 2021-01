Cyril DE LA FUENTE

En poste de chargé d'affaires professionnels au Crédit Mutuel de novembre 2015 à décembre 2020 et présent dans ce groupe depuis 2009, j'ai acquis les connaissances poussées en matière d'analyse financière, gestion des risques et toutes les technicités en matière de services bancaires, assurances, téléphonie mobile, épargne financière, crédits et analyse des risques au quotidien de clientèle professionnelles et de particuliers.



Mes compétences :

Analyse des risques

Assurance

Banque

Banque assurance

Épargne

Épargne financière

Gestion des Risques

Mobile

Prêts immobiliers

Téléphonie

Téléphonie mobile