Cyril de Lalagade "gardien" de la tradition du caviar

Cyril de Lalagade, PDG de Caviar Volga et de La Maison du Caviar, assure la continuité de l’entreprise familiale et sa transformation dans un monde en perpétuelle évolution.



Ce quadragénaire qui a grandi dans les années 70 se distingue par un esprit vif et indépendant. Précoce, il passe son bac à 16 ans et enchaîne avec des études de Sciences Économiques à l'Université Paris-Dauphine. Se contentant d'obtenir son DEUG, il se lance dans les affaires.



Un héritier tout désigné



Il est le petit fils de Robert de Lalagade, fondateur en 1923 de la société Caviar Volga puis de La Maison du Caviar. L’homme a dirigé les affaires toute sa vie jusqu’à sa mort à 93 ans. Sa femme, plus jeune de 30 ans, reprend en 1982 la direction de la maison. Cyril est très proche de sa grand-mère, Odette de Lalagade, c'est elle qui l’a élevé. Le père de Cyril ayant fait carrière dans les feux d’artifice Ruggieri, c’est à son petit-fils qu’elle proposera de travailler avec elle. Mais Cyril, jeune et ambitieux, et déjà pourvu de relations, s'engage dans la gestion de portefeuille chez Georges V Finances. L’expérience ne dure que deux ans et il rejoint Odette de Lalagade à la tête des affaires familiales en 1990.



Un succès fulgurant



Commerçant voyageur dans l’âme, Cyril de Lalagade se rend dans les pays producteurs de saumon pour visiter leurs fermes et comparer les qualités d’élevage. Il rencontre Guy Denis, un spécialiste en la matière, et leur association se révèle rapidement efficace. L’approvisionnent des clients atteint 650 tonnes de saumon fumé par an, notamment à destination des compagnies aériennes françaises et du Palais de Monaco.



Cependant Cyril de Lalagade a la bougeotte. En 1993, il crée à Miami sa propre entreprise, Platinum Services, proposant la distribution de caviar et de saumon avec la location de villas, yachts et jets. Sa clientèle est composée de célébrités dont il découvre la vie surréaliste. Clôturant le siècle par cette aventure américaine, il revend sa société en 2001.



Caviar à la carte



Cyril de Lalagade raconte comment son grand-père avait saisi les opportunités qui se présentaient par l'entremise de personnes influentes rencontrées. Celui-ci avait obtenu pour Volga Caviar l’exclusivité de la distribution du caviar russe dans le monde jusqu’en 1956. Puis en fonction des changements géopolitiques, Robert de Lalagade s’était rapproché du Shah d’Iran qui lui avait accordé le monopole de la distribution du caviar iranien. S’ensuivit l’ouverture de La Maison du caviar, prestigieux restaurant du 8e arrondissement. Mais la révolution iranienne de 1979 mit un terme à ce monopole.



Comme son grand-père, Cyril est confronté aux bouleversements politico-économiques. Après l’embargo iranien, ce sont la mondialisation et la crise financière de 2008 qui changent la donne. À la très sélecte clientèle de la maison sont désormais proposés des menus abordables avec la carte de membre. Cyril de Lalagade voit grand mais il sait doser. Et c’est avec son talent d’économiste qu’il retient les habitués comme son ami Karl Lagerfeld, lequel ne renoncerait pour rien au monde à sa tartine de caviar. Par chance, le rapprochement de l'automne 2015 entre l’Occident et l’Iran promet encore de beaux jours à La Maison du caviar.



