Cyril De SAGAZAN

Après plus de 15 années d'expérience au sein d'agences conseil pour maitriser tous les aspects de la communication et du marketing, je retourne à mes premières amours...



Formé à l'Ecole du Louvre en spécialité architecture et décors des grandes demeures, je retrouve un métier qui me passionne :



Restauration/rénovation/décoration de tous bâtis anciens (appartement, maison, demeure...) dont les propriétaires souhaitent retrouver ou redonner une âme authentique tout en respectant l'histoire du lieu.



J'interviens partout en France (principalement) et en Europe pour :



1/ Recherche et utilisation de matériaux nobles conformes à la construction d'origine et à sa situation géographique.



2/ Utilisation de techniques anciennes (ex : peinture à l'ocre faite maison GARANTIE 30 ANS, enduits à la chaux sans ciment, peintures et badigeons à la chaux) plus respectueuses de l'environnement et surtout plus durables dans le temps.



3/ Intégration des problématiques d'économie d'énergie (isolation) tout en respectant l'authenticité du lieu.



Spécialisations : Restauration - rénovation - décoration



Mes compétences :

Maitrise d'oeuvre

Peinture naturelle à l'ocre

Enduit à la chaux sans ciment

Badigeon

Artisan

Rénovation

Restauration