cyril debut

Mise en place d'une solution de diffusion plein jour écran LED, d?une régie de diffusion.

Mairie de : paris, Nantes coupe du monde de Rugby 2007 avec 55m² de mur d'image.

Mairie de Paris Coupe du monde de Rugby 55M² de mur d'image sur l'hotel de ville

Nantes Coupe du monde de Rugby 2007 3 Camions avec ecran LED.

Mairie de paris euro 40M² LED

Champs de Mars rugby

Paris cinéma parvis de hotel de ville de paris d'ecran LED

résultat de la candidature de paris au JO 2012 2 Ecrans de 20M² LED

Diffution de la Coupe du Monde de Football

Stade Charlety 40M² LED

Stade Jean Blouin 30M² LED

Ville de Nantes 40M² LED

plus 8 autres site france et europe.

equidia

Lille 2004 mise en place d'un systeme de diffution video en ecran plein jour de nouvelle génération.

EX..



Décanation 40m² LED







Placebo (mise en place de solution de diffusion Kit concert, prise de vue).



Transmusical de renne (mise en place de solution de diffusion Indor vidéo projecteur grande puissance, + Prise de vue.



Nuit blanche (mise en place de solution de diffusion anamorphique, prise de vue, prise de son.



Festival du films a Canne (mise en place de système de diffusion de spots pub sur écran géant.



Renault salon international Frankfort, Tokyo, Barcelone ex.. Mise en place de système de diffusion écran plein jour d?intérieur avec synchronisation de sources.



Convention mise en place de système de diffusion panoramique forte puissance, prise de vue, ex?.









