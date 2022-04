Cyril DEGOUVE

Bonjour,



Ancien technicien de laboratoire chez LABO France à GERZAT, j'ai décidé de me réorienter professionnellement vers le secteur des réseaux informatique.

Je suis inscrit auprès du centre de formation GFS pour pouvoir préparer un BTS Service Informatique aux Organisations, spécialité Solutions d'Infrastructures, Systèmes et Réseaux.

Familier de la formation en alternance, j'ai choisi de renouveler l'expérience avec ce BTS. Je suis par conséquent à la recherche d'une entreprise avec laquelle je pourrais collaborer, à la fois pour la préparation de ce BTS et pour être formé afin d'intégrer d'autant plus rapidement l'entreprise, l'équipe de travail et mon futur poste.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel