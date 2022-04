Cyril DEL MONACO

Jeune diplômé en management des fonctions Support telles que la Qualité, la Sécurité et l'Environnement, mon ambition se porte sur le développement d'axes stratégiques clés pour développer les entreprises.

Confronté depuis quelques années à des structures de tailles et d'activités différentes, ma capacité d'analyse s'est développée pour adapter les processus de fonctionnement d'une entreprise face aux référentiels relatifs aux systèmes de management (ISO 9001, MASE, ISO 14001, etc.).



Je suis à l'écoute des opportunités du marché, tant sur les évolutions techniques et technologiques que sur les possibilités éventuelles.



Mes compétences :

Réglementation ICPE

OHSAS 18001

Maîtrise des risques (AMDEC, QQOQCP, HAZOP, 8D)

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

ISO 14001

ISO 9001

MASE (Manuel d'Amélioration Sécurité en Entreprise