Je suis auditeur accrédité FranceAgrimer, consultant et formateur au sein d'AOC Conseils, spécialiste du secteur viticole.



Nous recrutons actuellement des profils Bac+5, type ESC, spécialistes du secteur viticole.

Postes en indépendant. Contactez-nous sur cyril.delarue@aoc-conseils.com.



L'objectif d'AOC Conseils est d'accélérer la croissance de nos clients.



LE CONCEPT

Depuis 2006, AOC Conseils accompagne les entreprises viticoles dans leur développement en France et à l’international. Premier pôle d’expertise national dédié au monde du vin, AOC Conseils est un réseau dynamique et en pleine expansion. Avec ses bureaux au coeur du vignoble, AOC Conseils couvre toutes les régions viticoles de France.



LE METIER

AOC Conseils analyse avec ses clients la globalité de l’entreprise viticole. La complémentarité des compétences d’AOC Conseils permet d’accompagner les clients dans l’optimisation de leurs points forts et de transformer leurs faiblesses en atouts.



LES MOYENS

- Audit à 360 degrés

- Accompagnement dans la réussite des objectifs

- Gestion de propriétés viticoles

- Recherche de subventions

- Formation



