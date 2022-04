Cyril DELCOUR

Fort d’une expérience opérationnelle et fonctionnelle de plus de 15 ans dans l’hôtellerie, c’est tous les jours plus motivé que j’ai accompagné le développement du Revenue Management chez Louvre Hôtels ces 8 dernières années. Ayant contribué à la création de ce service en 2008 ainsi qu’à chaque étape de son évolution, je le dirige depuis Juillet 2015.

Mes enjeux pour le groupe : optimiser le chiffre d’affaires des hôtels, leur proposer des solutions RM dédiées, développer les synergies avec notre actionnaire tout en créant des opportunités, développant l’équipe et attirant de nouveaux talents.

Mon approche : dynamisme et patience, remise en question et innovation, partage mais avant tout des rêves et de l’optimisme !

« Le RM, c’est optimiser, c’est alors vivre le futur au présent… »