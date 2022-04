CYRIL DELMAS

87 Av du Docteur Gallouédec

72250 PARIGNE L’EVEQUE

@: cyril.delmas63@gmail.com

Tel : 06.24.55.82.72





Objet : Candidature spontanée pour un poste au sein de votre entreprise.



Madame, Monsieur,



Passionné par les relations humaines et les challenges, je vous propose ma candidature pour un poste dans votre entreprise.

Au cours de ma formation et de mon expérience au sein de l’entreprise Distribution Casino France, ou j’ai travaillé pendant 10 ans (4 années en tant que délégué commercial et 6 comme manager commercial auprès de boutiques intégrées et franchisées), j’ai acquis une certaine expérience du monde du travail.

Je suis tombé malade en 2010 (tumeur cérébrale cancéreuse qui a été retirée). Par la suite, j’ai été licencié pour inaptitude ne pouvant plus conduire sur de longues distances. J’ai été reconnu handicapé de niveau 2 en 2014. Je suis reconnu auprès de la MDPH de la Sarthe.

J’ai réalisé une formation adaptée, au sein du Crédit Agricole Anjou-Maine, pour réaliser un DA Banque-Assurance à temps plein. Je n’ai pas pu la finaliser car je ne peux pas suivre une activité sur de longue durée (7 mois sur 18 mois à 39/semaine). Suite à cette fin de contrat, je me suis inscrit au capemploi72.

Actuellement, je peux reprendre une activité à mi-temps. Mon permis m’a été validé avec une limite de 70 kilomètres par jour. Je vis en Sarthe avec ma femme qui est Gendarme en poste fixe à Parigné l’Evêque (72250).

Ouvert aux autres, soucieux de me perfectionner, je sais m’adapter. J’ai le sens des responsabilités, de l’organisation et de la rigueur. J’ai un désir très profond de continuer mon insertion professionnelle, permettant ainsi mon épanouissement aussi bien sur le plan personnel qu’au sein de la société.

Espérant vous avoir convaincu de la qualité de ma candidature, je reste à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.

Tous ces atouts j’aimerais maintenant les apporter à votre société pour contribuer à son développement.



Motivé et disponible immédiatement, je souhaite vous rencontrer afin d’échanger des informations et de vérifier l’adéquation de ma candidature avec vos besoins.



Dans cette attente veuillez agréer Madame, Monsieur, à mes sincères salutations.

DELMAS Cyril



Mes compétences :

Développement commercial

Bookkeeping

Financial Statements/Financial Reports > Balance S

Portfolio Administration

Sales Strategy

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word