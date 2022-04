Cyril DELORME

Manager depuis près de dix ans, je suis à la recherche d'un poste à responsabilités dans le secteur du transport et de la logistique de préférence mais je suis également ouvert à toutes propositions concernant des postes liés au management et/ou recrutements dans tout autres domaines. Je reste mobile sur l'ensemble de la région Bas-Normande.



Durant mes activités au sein de la société Mondial Relay, j’ai eu l’occasion d’assurer le suivi du transport tout en veillant à l'exploitation du site et à l’équilibre financier de l’activité lors du remplacement du responsable d’agence. J’ai également pu mettre en valeur mes compétences lors de pilotage de projets ayant améliorés la qualité de nos services, ainsi que leur rentabilité. Doté de réelles capacités managériales, commerciales et administratives, je suis à la fois une personne de terrain et organisateur. A l’aise avec la gestion d’une équipe de travail, j’assure une gestion efficiente et adopte un management participatif, je favorise un esprit d’équipe et mobilise une énergie positive.



Lors de cette période, j'ai eu l'occasion de me familiariser avec le management d'équipe, l'organisation du travail à éffectuer et le recrutement. Malgré mon expérience dans le secteur du transport, je souhaite m'ouvrir aux autres domaines. D'ailleurs, je suis prêt à accepter des postes de manager et/ou de recruteur en tant que débutants afin de mettre en adéquation mes compétences acquises dans ces domaines lors de ces trois dernières années avec les apports théoriques reçus pendant ma formation au sein de L'IAE de Caen.



Mes compétences :

Transport routier

Messagerie express

Management

Marketing direct

Management de projet

Management d'équipes

Gestion de projet

Gestion du stress

Comptabilité

Management situations difficiles

Gestion flux

Droit du travail

Animation d'équipe

Informatique

Gestion fournisseurs

Gestion financière et prévisionnel

Gestion Financière & Administration

Gestion financière et comptable

Planning

Excel

Commissaires de transport

Recrutement

e-Commerce