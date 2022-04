Cyril DEMARTHE

Technicien de sécurité électronique, j'ai travaillé notamment au sein de Telem où j'ai pu y apprendre mon métier en travaillant chez des clients demandant un haut niveau de sécurité tel que des banques et des sites industriels. Après quelques années à travailler pour différentes entreprises de sécurité, j'ai décidé de me mettre à mon compte.



DCVI est donc né d'une volonté de répondre au mieux aux besoins de sécurité qui se présentent à chacun. Que se soit un besoin de sécurité humain ou matériel, nous mettons tout en oeuvre afin d'y répondre de façon optimal.



DCVI sécurité électronique est une entreprise d'installation, de dépannage et de maintenance de système de sécurité. Elle offre aux particuliers, aux entreprises et aux administrations divers produits de détection intrusion, d'interphonie, de contrôle d'accès, de télé assistance, de vidéo-surveillance, de télésurveillance, de détection incendie, de détection de monoxyde de carbone.

