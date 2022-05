Marie DEMARTHE

Concevoir et animer des projets culturels sont des démarches que j'aime mettre en œuvre concrètement. L’an passé, pour la Ville de Mâcon, j’ai eu en charge la création des rendez-vous tout public autour de thématiques diverses (philosophie, développement durable…). Cette fonction ainsi que celles en milieu scolaire m’ont permis de mieux comprendre le public jeune et m’ont confirmé mon sens du dialogue et de l’organisation.



Participer à la communication d’une structure est également un exercice que j’aime entreprendre. J’ai, par exemple, conçu des supports de communication pour l’association Arts Dreams et assuré le suivi des relations publiques et presse pour les Festival Kill Your Pop et Baskarad à Dijon.



Mon large investissement associatif bénévole ainsi que mes expériences à l’étranger attestent de mon goût pour le spectacle vivant et de mes capacités d’intégration et d’adaptation.



Mes compétences :

Informatique

Internet