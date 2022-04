Cyril DEMOLLIENS

Depuis 1848, la société Desjardin conçoit et fabrique des emballages métalliques pour les secteurs de la cosmétique, du luxe, de l'alimentaire et de la promotion par l'objet



Quelques soient vos idées, avec notre expertise nous allons mettre en forme votre emballage.



Laissez parler votre imagination et contactez nous.



LE METAL : 100% recyclable et à l'infini

Une réputation solide et durable

• Le métal est une ressource non épuisable,

• Il ne perd jamais ses propriétés moléculaires,

• Il peut être recyclé et réutilisé indéfiniment.



Plusieurs centaines de moules à votre disposition pour concevoir ensemble votre emballage. Développons aussi ensemble vos propres moules directement dans nos usines.

Nos sites de production : la France et l'Asie



