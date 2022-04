Cyril DERACHE

AB groupe c’est :



Ø 20 chaînes disponibles par satellite, câble Adsl, Téléphonie mobile 3G, et Hertzien depuis le 31 Mars dernier.



AB groupe édite des chaînes généralistes et thématiques destinées au marché Français Belge et Allemand : RTL 9 / NT1 / TMC / AB1 / AB Moteurs / Mangas / Escales / Action / Animaux / Musique Classique / Toute l’Histoire / Encyclopédia / Chasse & pêche / ‘Zik / Ciné Fx / Ciné Polar / XXL / AB3 (Belgique) / AB4 (Belgique) / Terra nova (Allemagne)



Ø Dont 3 Généralistes : - RTL9 première chaîne du câble et du satellite.

- NT1 la seule nouvelle grande chaîne de la TNT…

- TMC la chaîne familiale de prestige.



Ø Plus de 46 millions de foyers initialisés.



Les Chaînes AB représentent 12.3 % de l’audience de l'univers du câble et du satellite en 2005 ce qui nous permet de nous mesurer aux grandes chaînes nationales telles que France 2 (14% d’audience)2, France 3 (8.9% ) , Canal+ (4%)2, M6 (8%)2



Nous pouvons également mettre en avant le fait que les chaînes AB, font leurs meilleures audiences en prime (13.8%) et en night (14.9%) .



AB groupe c’est aussi un pionnier qui allie diversité, qualité et exclusivité mais qui continuera toujours à innover pour offrir à ses abonnés le meilleur de la technologie.

Ainsi AB groupe est fière d’être le premier éditeur à avoir diffuser :

- en IP sur Club Internet

- via l’ADSL sur Free, Alice, Neuf tel

- et en 3G sur Sfr et Orange.



Produits ou services



Opérations spéciales & partenariats :



notre role est de créer et de mettre en place des opérations spéciales en TV... tel que :

Habillages antenne, Spots jeux concours, Infomerciaux, Bandes annonces, plan média hors Tv, nous pouvons tous faire et plus encore...





Dans le domaine de la production audiovisuelle, AB Groupe, possède le plus gros catalogue francophone mondial et fournit toutes les chaînes hertziennes en programmes : séries, fictions, documentaires, animations, magazines, divertissements.



Dans le domaine de la distribution AB groupe, exploite un catalogue de plus de 36000 heures de programmes avec des séries cultes comme Friends, Navarro, Une Femme d’honneur, l’Instit, la saga Dragon Ball, Les Chevaliers du Zodiaque, Olive et Tom, Hélène et les garçons, Le miel et les abeilles… cette activité compte plus de 300 clients à travers le monde.



La branche Vidéo d’AB Groupe s’est spécialisée depuis la fin des années 80 dans le hors film et distribue en Dvd des succès.

Þ mangas plus de 6.000.000 de ventes avec les sagas Dragon Ball, Les Chevaliers du Zodiaque …

Þ Séries plus de 1.000.000 de ventes avec Hélène et les garçons, Les brigades du tigre, Premier Baiser et dernièrement Navarro...

Þ Théâtre plus de 2.000.000 de ventes avec la collection au Théâtre ce soir

Enfin le Merchandising qui consiste en la vente de produits dérivés de programmes télévisés à succès.

AB Groupe est en effet un leader dans cette branche, avec un large choix de licences telles que Dragon Ball, Saint Seya, Chapi Chapo ou encore Princesse Sarah…



Mes compétences :

Communication

High tech

Mangas

opérations spéciales

Partenariats