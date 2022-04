Cyril DESCHAMPS

Je poursuis une cursus d'Analyste informaticien au sein de l'Afcepf à Paris.



Je suis à la recherche d'un poste (contrat professionnel) pour poursuivre sur le cursus d'Architecte logiciel et posséder plus de compétences en vu d'occuper un poste au sein d'une entreprise.



Vous pouvez me contacter, je prendrais le soin de répondre avec attention.



Mes compétences :

Agroalimentaire

assidu

Biochimie

Commercial

Encadrement

Logique

Logistique

Persévérant

Qualité

Recherche

Rigueur

Microsoft C-SHARP

Java Enterprise Edition

UML/OMT

Web Services

SQL

Oracle

MySQL

Merise Methodology

JavaScript

Java

HTML

ECLiPSe

AJAX

XML

Struts Web Application Framework

Spring Framework

Scrum Methodology

Oracle PL/SQL

Microsoft Visual Studio

Microsoft SQL Server

Microsoft ASP.NET

Microsoft .NET Technology

Linux Red Hat

JavaServer Faces

Java Servlets

RMI

JSTL

JDBC

IntelliJ IDEA

Hibernate

Cascading Style Sheets

Team Management

Java RMI